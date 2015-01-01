Частное охранное предприятие "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
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Работаем официально

Все ЧОП, входящие в группу, имеют лицензию ГУ МВД России по г. Москве.
Каждый охранник, перед устройством на работу, проходит несколько этапов проверки, что полностью исключает попадание в компанию людей с плохой репутацией, безответственных, с плохими привычками и из мест лишения свободы. Преимущественно отбираются граждане, которые служили в определенных войсках, либо работали в МВД и ФСО.

Государственные объекты

Нам доверяют государственные объекты. С 2015 года мы заслужили безупречную репутацию.
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Мы нацелены на решение вопросов наших постоянных клиентов и на взаимовыгодное сотрудничество на долгое время
Наши услуги в области охранной деятельности разнообразны, поэтому самую точную информацию уточняйте по телефонам компании!
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ

Какие объекты может охранять ЧОП?

Их в списке очень много, приведем список основны\х, которые чаще всего нуждаются в таких услугах, как охрана. Москва – огромный мегаполис, где действуют самые крупные структуры, охватывая коммерческие и государственные фирмы. Если ищете подрядчика для обеспечения безопасности своего предприятия, постарайтесь не ошибиться с выбором. И так, перечислим здания и учреждения, которые может охранять фирма. Это могут быть:

  • офисы;
  • многоквартирные дома;
  • торговые комплексы и центры;
  • складские помещения;
  • банки;
  • рестораны и отели;
  • строительные площадки;
  • коттеджные поселки.

ОХРАНА ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКА


Поэтому охрана объектов и имущества все чаще требуется не только коммерческим и государственным организациям, но и частным лицам. С повышением уровня жизни, приобретаются более дорогие товары, которые следует оберегать. Злоумышленников поживиться чем-то чужим меньше не стало, поэтому не давайте им ни малейшего повода навредить.

Выбирать в итоге вам, к кому обращаться. Если уверены, что охрана имущества вневедомственной охраной – это наиболее приемлемый вариант, потому что самый выгодный и безопасный – ваше право. Но попробуйте для начала сравнить работу обеих структур и только потом определить для себя лучшее.

ВНУТРИ-ОБЪЕКТОВЫЙ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
 
Правильное обеспечение пропускного режима начинается с приказа, который это регламентирует. Все сотрудники обязаны с ним ознакомиться под роспись. Далее происходит поиск исполнителя, заключение с ним договора, предоплата и установка необходимого оборудования:
  • камеры видеонаблюдения и СКУД;
  • турникеты для людей и шлагбаумы для транспорта;
  • досмотровое оборудование.

Перед выдачей пропусков с сотрудниками следует провести ознакомительную беседу, выслушать их пожелания. После этого будет включено и настроено все оборудование и на входе-выходе появится охрана. Пропускной режим обеспечит безопасность не только самой компании, но и всех работающих там людей. Они должны это понимать и не роптать на руководство по этому поводу.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Лицензированная организация с необходимым снаряжением и оружием

Во-первых, следует понимать, что это профессиональная услуга. Исполняя ее, обученные специалисты с важными навыками и умениями, в дополнении со снаряжением и техническими средствами, сопровождают транспорт на протяжении всего пути, с остановками и стоянками. Они могут перемещаться на собственной машине, придерживаясь спецтранспорта, либо ехать прямо внутри него. Перед тем, как начинается самое важное – этап перевозки, происходит:

  • подбор автомобиля для транспортировки товара;
  • разработка безопасного маршрута, по какому будет происходить сопровождение грузов. Охрана предварительно до поездки его изучит, отмечая особенности дороги;
  • составление плана остановок, отдыха, а так же расчет точного времени на путь;
  • подбор оборудования для безопасной погрузки, выгрузки груза, а так же назначение персонала на данную работу.

Благодаря такому подходу, сопровождение грузов проходит на высшем уровне без происшествий.

ОХРАНА МЕРОПРИЯТИЙ


Организации, предлагающие свои услуги, после оформления заявки на обеспечение безопасности, заранее оценивают все риски, делая индивидуальный план работы. Происходит мониторинг района, участка, где планируется мероприятие, а так же самого помещения. Тщательнейшим образом изучаются гости, запоминаются их лица и данные. Несколько по-другому происходит работа, если охрана необходима для общественных мероприятий, проводимых в городе на открытом воздухе или в огромном здании.

Для каждого заказа разрабатывается индивидуальный план взаимодействия, чтобы обеспечить наилучший контроль над ситуацией, быстро реагировать на появление отрицательных событий. Что именно получает человек, который оформляет договор на обеспечение охраны, перечислим. Это:

  • организация пропускного режима;
  • соблюдение приватности мероприятия;
  • пресечение нарушений различного характера;
  • предупреждение кражи, порчи, как самого обслуживающего персонала, так и приглашенных лиц.

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Благодарственные письма

ООО "Специальные Проекты и Системы"
ООО "Специальные Проекты и Системы"
ООО "ТЕХНОАКТИВ"
ООО "ТЕХНОАКТИВ"
ООО "Центральная Дистрибьюторская Компания"
ООО "Центральная Дистрибьюторская Компания"
ЗАО "МЭВЗ"
ЗАО "МЭВЗ"
ТСЖ "Дом на Климентовском"
ТСЖ "Дом на Климентовском"
ЗАО "Мир посуды"
ЗАО "Мир посуды"
FINNFLARE
FINNFLARE
ООО
ООО "Хлебокомбинат ПЕКО"

Отзывы

Что говорят о нас заказчики
Недавно обращался к этим ребятам за охраной склада. Понравилась ответственность и подход к делу, да и директор у них Черкасов Максим. Хороший мужик, рассказал все тонкости, дал советы и вообще вызвал доверии, могу рекомендовать к ним обращаться.
Алексей
Доверяю ночную охрану моего бизнеса данному ЧОПу уже длительный период (несколько лет). За всё время я могу сказать только хорошее о Территории Безопасности, т.к. полностью доволен их услугами. Приятно видеть честную охрану, а не спящего сторожа.
Юрий
Выражаю глубокую благодарность сотрудникам ЧОП Территория Безопасности за добросовестность выполнения своих обязанностей, оперативность действий и профессионализм охранников. Сотрудничаем с этой компанией уже пятый год подряд. Ребят к нам назначают спортивных и ответственных. За все время работы практически не было никаких проблем и нареканий. Спасибо, работаем дальше!
Вадим
Мы остались очень довольны организацией безопасности мероприятий. Сотрудники охранного предприятия Территория безопасности проявили бдительность и умение организовать безопасность наших посетителей на высшем уровне! Только положительное впечатление от совместной работы, рекомендую.
Ольга Н.
Выражаю особую благодарность сотрудникам охраны торгового зала за профессионализм в организации работы и качественное выполнение договорных обязательств по охране объекта и имущества ООО "ГЛОБУС"
Антон С.

Компания с большой историей

Почему выбирают именно наше охранное предприятие
2015
Мы работаем с 2015 года, у нас строго регламентированы процедуры и нет текучки кадров
100%
Контролируем каждый пост
380
За все время работы мы обеспечили надежной защитой более 380 объектов

Лицензия на осуществление охранной деятельности МВД, сертификат соответствия

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