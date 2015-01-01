Поэтому охрана объектов и имущества все чаще требуется не только коммерческим и государственным организациям, но и частным лицам. С повышением уровня жизни, приобретаются более дорогие товары, которые следует оберегать. Злоумышленников поживиться чем-то чужим меньше не стало, поэтому не давайте им ни малейшего повода навредить.

Выбирать в итоге вам, к кому обращаться. Если уверены, что охрана имущества вневедомственной охраной – это наиболее приемлемый вариант, потому что самый выгодный и безопасный – ваше право. Но попробуйте для начала сравнить работу обеих структур и только потом определить для себя лучшее.